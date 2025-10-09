Así actuaban: policías integraban una banda que robaba con pistola en mano

Con pistola en mano, policías en servicio activo atracaban a transeúntes e incluso a camaradas durante la noche. El caso se dio a conocer tras la aprehensión de nueve presuntos atracadores, entre ellos dos efectivos policiales.

Los uniformados, que se encontraban en servicio activo, durante el día cumplían con sus funciones asignadas por la institución, pero por las noches integraban una banda criminal dedicada a los asaltos a mano armada. Operaban a bordo de una vagoneta que no levantaba sospechas, circulando por diferentes puntos de la ciudad.

Una vez elegido el objetivo, los delincuentes descendían del vehículo y, a punta de pistola, despojaban a las víctimas de sus pertenencias. Varios de los atracos quedaron registrados por cámaras de seguridad.

En uno de los hechos reportados, la víctima fue otro efectivo policial, al que amenazaron con un arma de fuego para robarle el celular.

Las víctimas reconocieron a los atracadores, y el Ministerio Público presentó una imputación formal por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y receptación de objetos robados.

