Seis personas, incluidos dos policías, enviados a la cárcel por robo agravado

Luego de una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó la detención preventiva por 100 días para seis de las nueve personas acusadas de robo agravado y asociación delictuosa, entre las cuales se encuentran dos efectivos policiales.

Los imputados fueron enviados al centro penitenciario de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

El fiscal Edwin Jamachi confirmó que los detenidos habrían participado en una serie de robos a transeúntes, perpetrados en diferentes puntos de la ciudad, utilizando un vehículo y armas de fuego.

“Se ha determinado la detención preventiva de seis de los imputados por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa”, señaló la autoridad.

Respecto a los otros tres acusados, el fiscal indicó que se les imputan los delitos de receptación y asociación delictuosa, aunque no se precisó si también serán enviados a un centro de reclusión.

Durante la audiencia, los dos policías implicados reconocieron ser funcionarios en servicio activo, lo que fue confirmado por la jueza. “Ellos mismos manifestaron su calidad de funcionarios policiales, lo que fue verificado y reconocido por la autoridad jurisdiccional”, explicó Jamachi.

Sobre el arma de fuego utilizada en los atracos, el propietario del vehículo implicado declaró que fue adquirida en la zona de Los Pozos; sin embargo, ninguno de los detenidos asumió la propiedad del arma.

En un giro inesperado, el fiscal también reveló que se investiga la posibilidad de que el arma haya sido comprada dentro de una cárcel. El caso continúa ampliándose. Hasta el momento, se identificaron siete víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play