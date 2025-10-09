TEMAS DE HOY:
Policial

¡Atroz! Investigan a un padre por presunto dopaje y abuso a su hija de 12 años en Oruro

Según la Fiscalía, la menor declaró que su padre le dio un vaso de agua con una sustancia desconocida. Tras quedarse dormida, despertó con fuertes dolores. El hombre fue aprehendido y se encuentra bajo investigación.

Red Uno de Bolivia

08/10/2025 21:09

Foto: Red Uno
Oruro

La fiscal Especializada en Delitos Sexuales de Oruro, Patricia Landaeta, informó este miércoles sobre un terrible caso donde una menor de edad fue dopada y violada por su propio padre.

El hecho se conoció después de que la menor fue sometida a una valoración psicológica, la misma manifestó que había sido víctima de abuso sexual por unas personas desconocidas.

A raíz de esa entrevista psicológica, la psicóloga de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (D.I.O.), pudo advertir que ese hecho de abuso sexual no era el único, pues ella ya había sido víctima de agresión sexual por su propio padre.

“La misma refiere que habría llegado de su colegio, y posteriormente había solicitado a su papá que le dé un vaso de agua. La menor indica que habría visto que su padre puso alguna sustancia, como un polvo al vaso de agua, bebió y quedó profundamente dormida”, manifestó Landaeta.

La menor en medio de su relató contó que tras despertar sintió dolor en sus partes íntimas y su padre era la única persona que se encontraba en su domicilio. La menor fue sometida a una valoración psicológica y médica para efectuar las investigaciones pertinentes.

El padre agresor fue aprehendido, el mismo está imputado por el delito de Violación de Infante Niño, Niña y Adolescente, toda vez que la menor cuenta con 12 años de edad.

 

