VIDEO: “Te amo, ya me mataron, cuida a mis niños”; las desgarradoras palabras de un hombre baleado en 'live'

El horror se apoderó de Salvatierra, en el estado mexicano de Guanajuato. Un hombre identificado como Don Nico, comerciante de helados y vecino de la comunidad de Urireo, fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo para denunciar el mal estado de los caminos rurales y la falta de respuesta del gobierno local.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta roja abrieron fuego contra él en plena vía pública. El ataque quedó registrado en el video que Don Nico transmitía a través de su página de Facebook, Helados Nico.

A los 21 minutos de iniciada la transmisión, se escuchan los disparos y los gritos desesperados. Con las últimas fuerzas, el hombre tomó su teléfono y alcanzó a comunicarse con su esposa. Sus palabras estremecieron a todo un país: “Te amo, ya me mataron, corazón, te amo… cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos, edúcalos, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo… te amo, diles a mis hijos que los amo, vengan rápido”.

En la grabación se escuchan también gritos y el llanto de una mujer, mientras la transmisión sigue en vivo unos segundos más antes de cortarse abruptamente. Don Nico fue trasladado de emergencia a un hospital con tres impactos de bala —en la pierna y el glúteo— donde permanece bajo observación médica.

Durante la transmisión, el hombre había mostrado los profundos baches de la carretera que conecta Urireo con Salvatierra, reclamando que pese a insistentes pedidos de los vecinos, el gobierno municipal nunca intervino. “Yo no quería meterme en esto porque uno se echa enemigos sin tener nada que ver, pero lo hago de voluntad, por la gente”, había dicho minutos antes de ser atacado.

El gobierno municipal de Salvatierra emitió un comunicado lamentando el hecho y confirmó que la Fiscalía General del Estado se encuentra a cargo de las investigaciones.

Mientras tanto, la comunidad exige justicia y que se esclarezca quién quiso silenciar a Don Nico, el heladero que solo pedía caminos dignos para su pueblo.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play