¡Una pelota causó un accidente! Motociclista sufre aparatosa caída en plena calle (video)

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un motociclista perdió el control y cayó al pavimento luego de que una pelota se atravesara en su camino. 

Ligia Portillo

08/10/2025 7:44

¡Una pelota causó un accidente! Motociclista sufre aparatosa caída en plena calle (video). Foto: Captura de pantalla
México

Un accidente insólito quedó registrado por cámaras de seguridad en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Las imágenes muestran a un motociclista que circulaba con normalidad cuando, de manera repentina, una pelota rodó desde la acera hacia la calzada, provocando que el conductor perdiera el equilibrio y cayera violentamente al suelo.

La pelota pertenecía a una menor que caminaba junto a su madre. Según las imágenes, la niña soltó accidentalmente el balón, el cual terminó en medio de la vía justo cuando pasaba la motocicleta.

Testigos que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliar al motociclista, quien, pese a la caída, no sufrió heridas de gravedad. La rápida reacción de los transeúntes evitó mayores consecuencias.

El video, que circula en redes sociales, ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes destacan tanto la imprudencia del hecho como la importancia de mantener la atención en las vías públicas.

Las autoridades locales recordaron la necesidad de extremar precauciones tanto para peatones como para conductores, especialmente en zonas urbanas con alta circulación.

Mira el video:

 

