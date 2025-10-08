“¡Me arrinconaron con machetes!”: una madre relató el terror que vivió tras ser atracada en el Plan 3.000

Momentos de terror vivió una familia del barrio 13 de Julio, en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz, cuando un grupo de al menos 18 delincuentes armados con machetes y cuchillos ingresó de forma violenta a su vivienda la tarde del martes.

La víctima, relató que el asalto ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas, cuando se encontraba sola con su hija —una niña con discapacidad—, su bebé de tres meses y su sobrina. Los delincuentes, sin importar la presencia de menores, la amenazaron y redujeron por la fuerza, exigiéndole que revelara dónde guardaba su dinero.

“Se entraron a robar a mi casa aproximadamente a las cuatro de la tarde. Se llevaron dinero, joyas y celulares. Yo estaba sola con mi hija, mi bebé y mi sobrina. No les importó que fuéramos mujeres; entraron con machetes y cuchillos, me amedrentaron y se llevaron todo. Tenía guardados ocho mil bolivianos para comprar mercadería a fin de año. Fui a la EPI a denunciar, pero la Policía no me dice nada”, contó con indignación y temor la afectada.

Según los primeros reportes y las imágenes de cámaras de seguridad, el asalto no duró más de dos minutos, tiempo en el que los delincuentes revisaron la vivienda y se llevaron dinero, joyas y teléfonos celulares.

“Por medio de cámaras se logró contar que eran 18 personas. Nos amenazaron, nos encerraron y se llevaron mi capital. Tenemos fotos y videos. No podemos estar tranquilas, tengo miedo de que vuelvan, no duermo. Unos días antes entraron a robar a una casa vecina; me pudo pasar cualquier cosa”, relató con la voz entrecortada.

Vecinos del barrio denunciaron que en los últimos días se han registrado varios robos con violencia en la zona, lo que genera preocupación e indignación por la falta de respuesta policial.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre este hecho, pero la víctima y sus familiares exigen una investigación inmediata y mayor patrullaje en el área.

