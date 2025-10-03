La obsesión por las mujeres delató a “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Argentina (Video)

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, no cayó por un descuido cualquiera. Su debilidad por las mujeres fue el hilo suelto que terminó por desenmascararlo y llevarlo directo a las manos de la justicia.

El joven narcotraficante peruano, de apenas 20 años, está acusado de ser uno de los principales responsables del brutal asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), tres jóvenes argentinas torturadas y ejecutadas en Florencio Varela (Argentina). Tras el crimen, huyó por pasos ilegales hacia Bolivia y luego se refugió en Perú, donde intentó escabullirse con múltiples identidades, dinero en efectivo y teléfonos de recambio.

Sin embargo, su vida de excesos y su obsesión por conquistar mujeres lo delataron. Era mujeriego compulsivo, dormía cada noche en una casa distinta, colmaba de regalos a sus amantes —perfumes, dólares, peluches y bombones— y nunca se desprendía de esa necesidad de compañía femenina. Una de esas relaciones terminó por abrir la brecha, un contacto, un mensaje, un teléfono encendido en el momento equivocado.

El rastro lo siguieron investigadores de la DDI de La Matanza en coordinación con la Policía peruana, hasta ubicarlo en Lima. Allí, como en una película, un testigo clave reveló que “Pequeño J” viajaba oculto en la cabina de un camión blanco. Finalmente fue capturado, al mismo tiempo que su cómplice, el argentino Matías Ozorio, también fue detenido en la capital peruana.

Hoy Valverde enfrenta un proceso de extradición hacia Argentina, mientras en ambos países más de nueve personas están detenidas por este crimen de tinte mafioso. La sociedad exige justicia, no solo por la saña del triple feminicidio, sino también por el mensaje de terror que intentó imponer una red criminal que parecía impune.

Al final, no fue el poder del narcotráfico ni las armas lo que lo traicionaron, fue su corazón y su obsesión por las mujeres lo que marcó su caída.

