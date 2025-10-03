TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Trabajador muere al caer de un edificio durante labores de mantenimiento

Testigos presenciales relataron que el trabajador quedó colgado por unos instantes.

Ligia Portillo

03/10/2025 11:28

VIDEO: Trabajador muere al caer de un edificio durante mantenimiento. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un trabajador de 48 años perdió la vida este lunes 29 de septiembre en Sao Paulo, Brasil, tras caer desde el techo de un edificio comercial mientras realizaba labores de mantenimiento en los cristales.

Según los primeros reportes, la cuerda de seguridad que lo sostenía se rompió, provocando que el hombre quedara suspendido momentáneamente antes de precipitarse al vacío.

Testigos presenciales relataron que el trabajador quedó colgado por unos instantes, hasta que la cuerda cedió por completo, provocando su fatal caída. Las autoridades locales ya se encuentran investigando las circunstancias del accidente para determinar posibles responsabilidades y revisar las medidas de seguridad implementadas en el lugar.

Este incidente pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores en alturas y la importancia de contar con equipos de protección confiables y procedimientos de seguridad estrictos.

Imágenes sensibles:

 

