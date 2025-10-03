“¡Me robaron dos veces!”: Saquearon una casa y ahora devuelven el auto a los ladrones (Video)

Indignación y preocupación en la zona sur de Cochabamba. Una familia denunció que su vivienda fue robada en dos oportunidades por delincuentes que se llevaron televisores, equipos de sonido y otros objetos de valor.

Lo más alarmante, según la dueña del inmueble, es que la justicia estaría devolviendo a los acusados uno de los vehículos utilizados para transportar los objetos robados.

“Yo sufrí un robo el 23 de julio, en plena fiesta de San Juan, a las 23:00 horas. Se llevaron mis cosas de la casa en la zona sur. Ahora, la señora fiscal me ha notificado con la devolución del auto que usaron para el robo. No entiendo cómo pueden devolver el vehículo. Yo ya presenté pruebas suficientes a la Fiscalía y a la Policía, y pese a que uno de ellos confesó que entraron a mi casa, no pasa nada”, relató con impotencia la propietaria a nuestro medio.

La mujer aseguró que incluso ya se habría devuelto un primer motorizado sin su presencia y que ahora fue notificada para asistir a la devolución del segundo. “Uno de los delincuentes declaró que sí entraron a mi casa, y aun así la fiscal no hace nada. Yo estoy pidiendo ayuda a la prensa porque no sé qué es lo que está pasando”, reclamó.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación, ya que los autores del robo continuarían en libertad pese a las denuncias y a la confesión de uno de los involucrados. La familia pide que las autoridades actúen con firmeza y que el caso no quede en la impunidad.

