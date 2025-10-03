Un hecho tan aberrante como sorprendente ocurrió en la provincia de Chhattisgarh, India. Una bebé recién nacida fue abandonada desnuda en un campo, aún con el cordón umbilical. Sin embargo, lo que parecía una sentencia de muerte se transformó en un milagro, la pequeña logró sobrevivir la helada noche gracias al calor de una perra y sus cachorros, que la cobijaron como si fuera parte de la camada.

Los vecinos relataron que escucharon el llanto de un bebé y al acudir al lugar descubrieron a la niña acurrucada entre varios cachorros, completamente ilesa. “Posiblemente fue la calidez de los cachorros y de su madre lo que mantuvo viva a la recién nacida. Por lo general, en diciembre las noches son muy frías. Debo decir que es pura suerte”, declaró un lugareño a Mirror.

La bebé, bautizada con el nombre de Akanksha, fue rescatada de inmediato. Un habitante de la zona, identificado como Premnath, no ocultó su indignación: “No son padres, son criminales. Es un milagro que el bebé haya sobrevivido, porque los perros callejeros pueden ser feroces en la oscuridad de la noche”.

Recién nacida fue abandonada en la India y sobrevivió protegida por perros callejeros. Foto: RR.SS.

El hallazgo fue comunicado al Panchayat, organismo de gobierno local, que dio aviso a la policía. El funcionario Munnalal Patel relató que fue alrededor de las 11:00 de la mañana cuando divisaron a la pequeña llorando entre los cachorros.

Ante la gravedad del caso, las autoridades policiales y judiciales de Chhattisgarh iniciaron una investigación para dar con los responsables del abandono, según confirmó el oficial superior RK Vij.

La historia de Akanksha se ha convertido en un símbolo de milagro y esperanza, aunque también expone con crudeza la tragedia del abandono infantil en la región.

