“De esta no te vas a salvar”: mujer amenaza con arma blanca a su exnovio (Video)

Un video difundido en TikTok desató alarma y repudio social, Carla —identificada en redes por la cuenta @ferchollara, administrada por su propia hermana— aparece amenazando a su expareja con un arma blanca mientras le lanza insultos y advertencias explícitas como: “De esta no te vas a salvar”.

En las grabaciones, que rápidamente se hicieron virales, se observa no solo la amenaza física sino también un fuerte desequilibrio emocional previo al ataque. Según la hermana denunciante, esa noche Carla intentó agredir con un cuchillo a su exnovio y destruyó objetos en su domicilio, incluyendo computadoras e impresoras, mientras se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La denunciante aseguró, en un extenso video, estar harta de la conducta violenta de Carla y relató episodios previos de agresiones verbales y físicas, así como ataques contra su familia y hasta el uso indebido de las cenizas de su madre. “Llegué a mi límite y no te voy a permitir más”, dijo, exigiendo justicia y visibilizando la situación de riesgo en la que se encontraba el joven amenazado.

Aunque aún no se ha confirmado la identidad exacta de todos los involucrados ni las consecuencias legales del caso, este episodio expone con crudeza cómo la violencia de género, la manipulación emocional y las conductas agresivas pueden escalar dentro de relaciones tóxicas hasta poner en riesgo la vida de las víctimas.

