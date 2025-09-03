¡Impactante! Discutió con un hombre en el micro y poco después lo atacó a martillazos

El terrible hecho ocurrió en la localidad de Villa Celina en Argentina, cuando un joven discutió con otro hombre dentro de un vehículo de transporte público, pero poco después, cuando el joven bajó del motorizado, la otra persona lo siguió y lo atacó violentamente.

La víctima, había intentado ingresar al fondo del micro, pero se encontró a otro hombre sentado en la escalera, le pidió permiso para pasar, pero llegó a rozar con él, situación que generó un breve intercambio de palabras.

El atacante se paró e intentó comenzar una pelea. Pese a ello, la situación se calmó y continuaron el trayecto hasta que unas cuadras más adelante, la víctima se bajó del colectivo y no se percató que detrás de él descendió también el hombre con el que había tenido la discusión.

El atacante lo siguió varios metros y, sin decir una sola palabra, sacó un martillo y comenzó a golpearlo. Le dio, al menos, dos martillazos en la cabeza.

Después de que el acusado lograra escapar, el joven pidió ayuda y fue trasladado al hospital local. Allí le diagnosticaron fractura de cráneo y lesiones en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser operado de urgencia.

