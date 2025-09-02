Caso Odalys: ¿Instructivo del TSJ podría beneficiar a Joel Pérez y sus padres?

Tras darse a conocer el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar el plazo de detención preventiva de todos los privados de libertad, surgió la duda y necesidad de conocer si los acusados por el feminicidio de Odalys Vaquiata podrían ser beneficiados y dejar los centros de reclusión.

Sin embargo, el abogado de la familia de Odalys, aclaró que los procesados, tanto Joel Pérez como sus padres, no podrán salir de la cárcel, ya que se encuentran en puertas del juicio oral y contradictorio.

“Evidentemente hay un instructivo del TSJ donde se ordena revisar el lapso, el tiempo establecido para la detención preventiva de todos los privados de libertad. Pero estamos hablando de una detención preventiva, donde Joel tiene ya una acusación. En tal sentido nosotros estamos a puertas de un juicio público contradictorio. En tal sentido consideramos que no se corre el peligro que el señor Joel pueda salir de la cárcel”, indicó el abogado de la familia.

Para el jurista, la acusación del Ministerio Público cuenta con elementos contundentes, que permitirán continuar con el proceso en el tiempo esperado.

“Estamos hablando de más de 200 pruebas, pruebas documentadas, que por seguro si es que estuviéramos ante esa figura de revisión de la duración de la detención preventiva, estamos seguros que no va a poder lograr su libertad”, agregó el abogado.

Odalys Vaquiata, de 28 años, desapareció el 30 de marzo de 2024. Su pareja, Joel P., declaró que la mujer bajó del vehículo en el que viajaban tras una discusión. Sin embargo, las investigaciones detectaron contradicciones en su versión, lo que derivó en su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Mira la programación en Red Uno Play