Beni: Motín en la cárcel de Mocoví exige el pago adeudado de cinco meses de prediarios

Privados de libertad del penal de varones Mocoví, ubicado en la ciudad de Trinidad, Beni, protagonizaron un motín en demanda del pago de prediarios adeudados desde hace cinco meses.

La protesta se desarrolló con gritos, carteles y con la quema de llantas en el patio del penal, los internos exigieron a la Gobernación del Beni una respuesta inmediata a sus demandas, pues aseguraron que la falta de pago, afecta a su alimentación y servicios.

“Si la gobernación no tiene condiciones de responder ¿Por qué no hacen un tratado de que la plata que llega del Estado no se la pasan directamente a la dirección del régimen? Y así mismo la Gobernación se va a pasar de ese problema, la gente está gritando, cada mes protesta y cada mes protesta, a causa de la Gobernación”, señaló uno de los delegados.

Advirtió que las medidas de presión no se levantarán hasta que la gobernación responsa a sus demandas.

“Por la petición de los internos es que no se va a levantar el motín, esta medida de presión, hasta que la Gobernación pague, porque ya empezamos el día de ayer, pero no comimos el día de ayer. Ahora por lo consiguiente, entonces nosotros estábamos en reunión tratando de apaciguar las cosas, pero mientras estábamos en reunión la gente pues ya se alzó”, agregó el delegado.

