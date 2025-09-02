Richard Wilmer Rojas es posesionado como nuevo gerente general de Emapa

En las últimas horas, Richard Wilmer Rojas Ramos fue posesionado como nuevo gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), ante la salida de Franklin Flores.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, oficializó la designación, y destacó la importancia de una gestión enfocada en resultados y en el trabajo conjunto.

“Pido al equipo de Emapa que trabajen unidos, lo que buscamos es una gestión con resultados concretos en beneficio del pueblo y de la empresa”, manifestó el Mamani.

Richard Rojas agradeció al Directorio y autoridades nacionales por la confianza depositada en su persona.

“Asumo este desafío con compromiso y responsabilidad. Vamos a continuar con la gestión como corresponde, dando continuidad al proceso de industrialización liderado por nuestro Ministerio. Asimismo, reforzaremos las acciones para garantizar la seguridad alimentaria a través del impulso de cultivos estratégicos como el maíz, arroz, soya y trigo”, manifestó el nuevo gerente general de Emapa.

Rojas aseguró que enfocará su gestión en optimizar el funcionamiento de la empresa durante el periodo que resta.

