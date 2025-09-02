¡Todo un artista! Así era el carismático e inolvidable Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz

Una de las características de Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz, fue el impresionante carisma con el que contaba, sus ocurrencias siempre eran esperadas en reunión, actividades municipales y en cualquier acto público.

Fernández era muy conocido por sonreír junto a su pueblo con quienes compartía dichos, canciones y frases bastante divertidas.

A la exautoridad, no le importaba si estaba sentado a lado de autoridades nacionales, el sonreía y contagiaba su alegría con sus palabras ocurrentes, y la gente ya esperaba escucharlo en cualquier momento.

Fernández, incluso fue actor, una faceta que muchos de sus allegados recuerdan, en el film, hizo de librecambista, y allí también le puso su característico toque de humor.

Otras de las características de Percy Fernández, fue el de evitar involucrarse en entredichos sobre la política del país, y prefería no opinar en temas de controversia.

Ahora la gente lo recuerda como uno de los mejores alcaldes de la región, y lamentan su muerte, actualmente en la ciudad de Santa Cruz, rige un duelo municipal sin suspensión de actividades.

