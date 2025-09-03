“Gracias papi por tanto amor”: la emotiva despedida de la hija de Percy Fernández

Ana María Fernández, hija del exalcalde fallecido Percy Fernández, brindó este miércoles en medio de su despedida, sus palabras llenas de emotividad y mucho dolor, tras recordar los momentos vividos junto a su padre y el legado que deja.

“Hoy despedimos no solo a un padre, sino a un hombre cuya vida dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de caminar a su lado, su legado de amor, trabajo incansable y compromiso con su Santa Cruz querida permanece en nosotros, aquí estamos toda su familia, mi mami, mis hermanos y todos sus nietos, mi esposo y mis cuñadas”, manifestó Fernández.

La hija del exalcalde cruceño, recordó a su padre como un hombre de sabiduría y guía, por lo que dijo que pese a su partida permanecerá su ejemplo y la fuerza que les brindaba con mucho amor y principios.

“Nos enseñó que el servicio a los demás es una forma de amor, y que la pasión con la que se vive cada día puede cambiar el mundo. Su sonrisa, sus historias, y su manera única de ver la vida, la llevaremos grabado en el alma”, afirmó Fernández.

Dentro de sus palabras muy emotivas, recordó algunos pasajes de su vida donde su padre Percy Fernández, llenó de amor su hogar y agradeció a Dios, por cada momento compartido junto a él, por las palabras, consejos y abrazos.

“Gracias papi por tanto amor que no conoció límites, ni condiciones, un amor que no solo hoy, sino a lo largo de la vida fue correspondido por su vecinos y vecinas. Hoy te decimos adiós papi con el corazón roto pero lleno de gratitud, usted lo dio todo por nosotros y también por su pueblo, vivió su vida plena, pero con propósito”, afirmó Fernández, quien agradeció a quienes los acompañaron en la despedida de su padre.

Posteriormente, en medio de una multitudinaria procesión, miles de cruceños acompañaron al exalcalde Percy Fernández hasta su última morada, en el Cementerio General de la ciudad, donde sus restos serán sepultados.

