Con misa de cuerpo presente en la Catedral, Santa Cruz despide a Percy Fernández

Santa Cruz de la Sierra despidió este miércoles a Percy Fernández, exalcalde y figura destacada en el desarrollo urbano de la ciudad. La Catedral Basílica Menor de San Lorenzo fue el escenario de la misa de cuerpo presente, donde desde el mediodía se congregaron cientos de personas.

El féretro del exburgomaestre fue recibido entre aplausos, lágrimas y oraciones, en una ceremonia que reunió a familiares, autoridades locales y vecinos que lo acompañaron durante su vida política.

La misa comenzó a las 15:00, presidida por el arzobispo Sergio Gualberti, y estuvo marcada por gestos de afecto y reconocimiento hacia quien gobernó la ciudad en seis periodos municipales.

“El Señor Jesús, esta tarde, nos llama a acompañar a nuestro querido hermano Percy Fernández en su última despedida de esta tierra. Es un sentimiento muy profundo en nuestra Iglesia y en la fe cristiana acompañar a nuestros hermanos que parten de este mundo para encontrar la vida nueva”, manifestó monseñor Sergio Alfredo Gualberti.

Percy Fernández, conocido por muchos como “el constructor de Santa Cruz”, dejó huella con obras de infraestructura y un estilo de gestión cercano a la población. Su legado fue recordado en los discursos y oraciones pronunciadas durante la ceremonia.

