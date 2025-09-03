TEMAS DE HOY:
Acribillados Santa Cruz Implicado Familia Vela robo casa

34ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Scz despide a percy

Con misa de cuerpo presente en la Catedral, Santa Cruz despide a Percy Fernández

La ceremonia fue presidida por el arzobispo Sergio Gualberti y reunió a familiares, autoridades y vecinos que acompañaron el último adiós al exalcalde en la Catedral Metropolitana.

Charles Muñoz Flores

03/09/2025 15:34

Último adiós a Percy Fernández en la Catedral de Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz de la Sierra despidió este miércoles a Percy Fernández, exalcalde y figura destacada en el desarrollo urbano de la ciudad. La Catedral Basílica Menor de San Lorenzo fue el escenario de la misa de cuerpo presente, donde desde el mediodía se congregaron cientos de personas.

El féretro del exburgomaestre fue recibido entre aplausos, lágrimas y oraciones, en una ceremonia que reunió a familiares, autoridades locales y vecinos que lo acompañaron durante su vida política.

La misa comenzó a las 15:00, presidida por el arzobispo Sergio Gualberti, y estuvo marcada por gestos de afecto y reconocimiento hacia quien gobernó la ciudad en seis periodos municipales.

“El Señor Jesús, esta tarde, nos llama a acompañar a nuestro querido hermano Percy Fernández en su última despedida de esta tierra. Es un sentimiento muy profundo en nuestra Iglesia y en la fe cristiana acompañar a nuestros hermanos que parten de este mundo para encontrar la vida nueva”, manifestó monseñor Sergio Alfredo Gualberti.

Percy Fernández, conocido por muchos como “el constructor de Santa Cruz”, dejó huella con obras de infraestructura y un estilo de gestión cercano a la población. Su legado fue recordado en los discursos y oraciones pronunciadas durante la ceremonia.

Siga la transmisión en vivo: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD