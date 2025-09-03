Artistas cruceños despidieron a Percy Fernández con música y poesía

Entre versos, música y anécdotas, artistas cruceños despidieron a Percy Fernández, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Uno a uno, músicos, poetas y ciudadanos se acercaron para rendir un homenaje popular y espontáneo a quien fue seis veces alcalde de la ciudad.

“Este es un pequeño homenaje del inmenso océano que es Santa Cruz y estamos muy agradecidos con nuestro eterno alcalde”, dijo uno de los artistas que escribió una poesía en su honor.

La escena fue profundamente simbólica: acordeones, coplas, versos costumbristas y hasta una hoja silbadora, acompañaron el momento. La poesía recitada evocó juegos de la infancia, comidas típicas y la picardía oriental, rasgos que muchos asocian con la personalidad de Fernández:

Jugaba tuja de esconderse

Piedra libre y la tarrasca

Era jichi para perderse

Detrás de la olla de patasca.

Tiluchi pa’ contar cuentos

Asustando en su movida

El carretón de la otra vida

O el duende y su tormento.

Ahora sí que me voy lejos

Pues mi verso ha terminao

Y para los más descuidao

Les dejo este consejo:

A cuidar a su corteja, su cunumi o su pelada

Que ahí viene un aguilillo

No se asusten, no es nada

Es mi alcalde en su tractor amarillo.

Un adiós con identidad cruceña

La figura de Percy Fernández fue recordada como la de un “camba de pura cepa”, con su personalidad abierta, comentarios polémicos y carisma popular.

El homenaje cerró con una pieza interpretada con acordeón y hoja, sonidos tradicionales que marcaron un último adiós cargado de identidad regional.

