Artistas cruceños despidieron a Percy Fernández con música y poesía

Durante su velorio, músicos y poetas recordaron al exalcalde con coplas, versos populares y ritmos típicos de Santa Cruz.
03/09/2025 19:09
Entre versos, música y anécdotas, artistas cruceños despidieron a Percy Fernández, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra.
Uno a uno, músicos, poetas y ciudadanos se acercaron para rendir un homenaje popular y espontáneo a quien fue seis veces alcalde de la ciudad.
“Este es un pequeño homenaje del inmenso océano que es Santa Cruz y estamos muy agradecidos con nuestro eterno alcalde”, dijo uno de los artistas que escribió una poesía en su honor.
La escena fue profundamente simbólica: acordeones, coplas, versos costumbristas y hasta una hoja silbadora, acompañaron el momento. La poesía recitada evocó juegos de la infancia, comidas típicas y la picardía oriental, rasgos que muchos asocian con la personalidad de Fernández:
Jugaba tuja de esconderse
Piedra libre y la tarrasca
Era jichi para perderse
Detrás de la olla de patasca.
Tiluchi pa’ contar cuentos
Asustando en su movida
El carretón de la otra vida
O el duende y su tormento.
Ahora sí que me voy lejos
Pues mi verso ha terminao
Y para los más descuidao
Les dejo este consejo:
A cuidar a su corteja, su cunumi o su pelada
Que ahí viene un aguilillo
No se asusten, no es nada
Es mi alcalde en su tractor amarillo.
Un adiós con identidad cruceña
La figura de Percy Fernández fue recordada como la de un “camba de pura cepa”, con su personalidad abierta, comentarios polémicos y carisma popular.
El homenaje cerró con una pieza interpretada con acordeón y hoja, sonidos tradicionales que marcaron un último adiós cargado de identidad regional.
