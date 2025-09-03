Santa Cruz se despide de Percy Fernández con globos blancos, banderas cruceñas y muestras de afecto

En medio de una multitudinaria procesión, miles de cruceños acompañaron al exalcalde Percy Fernández hasta su última morada, en el Cementerio General de la ciudad, donde sus restos serán sepultados.

Familiares, allegados, autoridades y vecinos formaron parte del cortejo fúnebre, encabezado por el féretro de la exautoridad, que partió de la Catedral Metropolitana y recorrió calles del centro cruceño.

Durante el trayecto, muchos portaron banderas como muestra de respeto y homenaje a quien lideró la ciudad durante seis gestiones municipales.

Previamente, en la Catedral, se celebró una misa de cuerpo presente. Miles de personas acudieron al templo para despedirse y luego se sumaron a la procesión final.

