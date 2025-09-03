TEMAS DE HOY:
Scz despide a percy

Entre melodías y sonrisas: la faceta desconocida de Percy Fernández

Percy Fernández fue un joven carismático y soñador que, guitarra en mano, conquistaba corazones con melodías y sonrisas inolvidables.

Ligia Portillo

03/09/2025 14:28

Entre melodías y sonrisas: la faceta desconocida de Percy Fernández. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Detrás del político incansable, del hombre que pavimentó el futuro de Santa Cruz y que dejó casi 50 mil obras como legado, había un Percy Fernández distinto, uno que sonreía con la misma fuerza con la que soñaba una ciudad moderna.

Un hallazgo del archivo de Notivisión de la Red Uno nos revela una faceta poco conocida: Percy, el músico de 15 años, con guitarra en mano, sonrisa franca y esa autenticidad que lo acompañó toda su vida. Entre amigos y melodías, ya destacaba por su carisma y su alegría contagiosa, rasgos que años después lo convertirían en uno de los líderes más queridos de la capital cruceña.

Las imágenes inéditas muestran a un Percy jovial, carismático, con esa chispa que nunca perdió y que lo llevó a conectar con la gente de una manera única. Porque más allá de los puentes, los colegios y las avenidas, Percy también construía momentos de cercanía y humanidad, tocando canciones y dejando claro que su vida, como su música, estaba hecha para compartir.

Hoy, al recordarlo, no solo queda la imagen del “Tractor Amarillo” que transformó una ciudad entera, sino también la de aquel joven talentoso que, con una guitarra y una sonrisa, ya pavimentaba el camino para ganarse el corazón de su gente.

 

