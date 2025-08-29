30 años en El Abra para los asesinos confesos de la familia Vela Acarapi

La justicia boliviana dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto en el penal de El Abra a los dos acusados, Limberth Medina Alvarado y Yimer Crespo Orellana del brutal asesinato de la familia Vela Acarapi, un crimen que conmocionó al país por su extrema violencia y frialdad.

Lo más revelador de la audiencia fue la confesión de Limberth Medina Alvarado (25 años), quien admitió haber participado en el asesinato y reveló el móvil del crimen: el robo de 120.000 bolivianos y la camioneta Toyota Hilux de las víctimas.

“Estamos frente a un asesinato cruel, a sangre fría, de un padre, una madre y dos niños de 7 y 11 años. Tenemos certeza de que participaron al menos tres personas”, declaró el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina.

El engaño que terminó en masacre

Según la investigación, Medina Alvarado atrajo a la familia simulando la venta de un terreno. El 5 de julio de 2025, Gregorio Vela Torrez (36), su esposa Griselda Acarapi Mamani (29) y sus hijos Brayan (11) y Eric (7) salieron de su vivienda en Cruce Andino rumbo al supuesto negocio. Nunca regresaron.

Fueron interceptados, reducidos y trasladados hasta una zona boscosa de Río Blanco, donde fueron ejecutados con extrema brutalidad. El examen médico forense confirmó la saña con la que actuaron los asesinos: Gregorio Vela murió por asfixia y múltiples golpes. Griselda Acarapi recibió un disparo en la cabeza. Brayan (11) falleció por traumatismo craneoencefálico tras ser golpeado. Eric (7) sufrió un traumatismo facial severo, con los huesos del rostro destrozados.

Medina no solo admitió su autoría, sino que señaló a Yimer Crespo Orellana como coautor. Ambos fueron imputados por asesinato e infanticidio. La Fiscalía sostiene su acusación con geolocalización de celulares, testimonios y pericias forenses.

Aunque los principales responsables recibieron la condena máxima, las investigaciones continúan, ya que al menos una tercera persona estaría implicada y sigue prófuga. Además, la camioneta de las víctimas aún no ha sido recuperada.

El caso de la familia Vela Acarapi es calificado como uno de los crímenes más atroces de los últimos años en Cochabamba, dejando marcada a toda la comunidad y exigiendo justicia plena para los responsables.

