La Fiscalía Departamental confirmó este viernes nuevos datos sobre el crimen que conmociona al país: el asesinato de la familia Vela Acarapi en Entre Ríos. El fiscal departamental Osvaldo Tejerina informó que existen dos autores materiales aprehendidos, con imputación formal y solicitud de detención preventiva en el penal de Chonchocoro, mientras que un tercer implicado continúa prófugo.

Lo más revelador es que uno de los acusados, Limberth Medina Alvarado (25 años), se declaró autor confeso, revelando además el móvil del hecho: el robo de 120.000 bolivianos y la camioneta Toyota Hilux de las víctimas.

“Estamos frente a un asesinato cruel, a sangre fría, de un padre, una madre y dos niños de 7 y 11 años. Tenemos certeza de que participaron al menos tres personas”, señaló el fiscal Tejerina.

“Un asesinato cruel, a sangre fría”: Fiscalía confirma una confesión y móvil del crimen de la familia Vela. Foto: Red Uno

Una falsa venta de terrenos

De acuerdo con la investigación, Medina Alvarado habría simulado la venta de un terreno para atraer a la familia. El 5 de julio de 2025, Gregorio Vela Torrez (36), su esposa Griselda Acarapi Mamani (29) y sus hijos Brayan (11) y Eric (7) salieron de su vivienda en Cruce Andino rumbo al supuesto negocio. Nunca regresaron.

Los cuatro fueron interceptados, reducidos y llevados hasta una zona boscosa de Río Blanco, donde fueron ejecutados con brutalidad.

La confesión del principal implicado

Medina no solo admitió haber participado en el crimen, sino que señaló a Yimer Crespo Orellana como coautor. Ambos ya fueron imputados por asesinato e infanticidio. Según la Fiscalía, los investigadores cuentan con geolocalización de celulares, testimonios y pericias forenses que sustentan las acusaciones.

La camioneta de las víctimas sigue desaparecida, pero el horror fue confirmado por la autopsia, el examen médico forense detalló la saña con la que actuaron los asesinos: Gregorio Vela murió por asfixia y golpes múltiples. Griselda Acarapi recibió un disparo en la cabeza. Brayan (11) falleció por traumatismo craneoencefálico tras ser golpeado. Eric (7) sufrió un traumatismo facial severo: le destrozaron los huesos del rostro.

Antecedentes y una investigación abierta

Tanto Medina como Crespo tienen antecedentes penales por delitos como trata de personas y portación ilícita de armas. La Fiscalía presume que no actuaron solos.

“Tenemos información de una tercera persona que se encuentra prófuga y no descartamos que existan más implicados”, confirmó el fiscal.

El Ministerio Público reconoció que el Trópico de Cochabamba es actualmente una “zona roja”, donde se han registrado hechos de narcotráfico, sicariato y asesinatos violentos. Tejerina anunció un refuerzo en la presencia de fiscales y mayor despliegue policial en la región.

