¡Macabro! La familia Vela estaba desaparecida desde julio y sus integrantes fueron hallados sin vida en Entre Ríos

El trópico cochabambino amaneció con una noticia estremecedora: una pareja y sus dos hijos fueron hallados asesinados, luego de casi dos meses de estar reportados como desaparecidos.

El macabro hallazgo se produjo en la comunidad de Río Blanco, municipio de Entre Ríos, donde fueron identificados los cuerpos de Gregorio Vela Torrez (36 años), Griselda Acarapi Mamani (29), y sus dos pequeños hijos Brayan (11) y Eric (7).

La familia había desaparecido el pasado 5 de julio, cuando salió en su vehículo Toyota Hilux desde Cruce Andino, sin dejar rastro alguno. Desde entonces, se desconocía su paradero.

Cuerpos en estado de descomposición

Según el informe preliminar, los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición. Gregorio fue reconocido por sus dientes de oro, y junto a él estaba el cuerpo de su hijo menor, Eric.

A dos metros, dentro de una bolsa de yute, apareció el cadáver de Brayan, mientras que a cinco metros se halló el cuerpo de Griselda.

El vehículo en el que se desplazaba la familia no fue encontrado, lo que refuerza las hipótesis de la Policía sobre un posible crimen vinculado a robo o ajustes de cuentas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Central de Ivirgarzama, donde permanecieron durante la mañana de ayer. Horas más tarde, los familiares pidieron retirarlos para darles cristiana sepultura en su comunidad de origen.

Investigación en curso

La Policía del Trópico confirmó que el caso está bajo investigación, aunque hasta el momento no se ha revelado quiénes estarían detrás del asesinato múltiple. El Sindicato Volcán, en las cercanías de Entre Ríos, fue señalado como el lugar donde se produjo el hallazgo.

Este cuádruple crimen ha generado una fuerte conmoción en la región, no solo por la violencia con la que fue perpetrado, sino también porque las víctimas eran una familia entera, incluidos dos niños inocentes.

