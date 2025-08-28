Más de 20 camiones de Emsa hacen fila por diésel; recojo de basura se retrasa en Cochabamba

La escasez de diésel está afectando a diferentes sectores de la ciudad, y la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (Emsa) no es la excepción. Más de 20 camiones recolectores de basura se encuentran varados en la estación de servicio de la avenida Petrolera, esperando cargar combustible para poder continuar con su labor.

Fernando, desde la estación, reporta que "han pasado la noche aquí más de 25 vehículos sin poder cargar, y nuestros choferes y ayudantes han tenido que esperar durante horas para poder volver a sus rutas". A pesar del desabastecimiento, el personal de Emsa está comprometido a garantizar el servicio, aunque con demoras.

El gerente de Emsa hizo un llamado a la ciudadanía: “Pedimos comprensión y apoyo; saquen la basura únicamente cuando escuchen la campanilla. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible pese a la falta de diesel”.

Más de 20 camiones de Emsa hacen fila por diesel; recojo de basura se retrasa en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

El problema se agrava debido a que el surtidor no es exclusivo para Emsa. Vehículos particulares y otras empresas con contratos también cargan combustible en el mismo lugar, lo que hace que se acabe rápidamente y provoque retrasos constantes.

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

“Solicitamos a las autoridades que la dotación de hidrocarburos sea prioritaria para servicios básicos como el nuestro. Solo así podremos garantizar un trabajo regular y normal”, agregó el gerente.

La falta de diesel no solo retrasa el recojo de basura, sino que genera preocupación entre la población, que deberá extremar precauciones y sacar sus residuos sólidos únicamente cuando los camiones lleguen a sus barrios.

Emsa asegura que seguirá trabajando pese a las dificultades y que la paciencia de la ciudadanía es fundamental mientras se normaliza el suministro de combustible.

