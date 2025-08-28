“Rompieron las chapas y vaciaron mi casa”: dijo la víctima de ladrones en la urbanización Gremial

La inseguridad vuelve a golpear a los vecinos de la urbanización Gremial, en la zona de Tres Pasos al Frente, en Santa Cruz. La tarde de este miércoles, delincuentes ingresaron a un domicilio y prácticamente lo vaciaron, llevándose desde garrafas, ollas hasta joyas y ropa de cama.

El propietario de la vivienda relató que, al regresar de su jornada laboral, encontró la chapa de la puerta destrozada y todo el interior revuelto. “Llegué de trabajar y me encontré con la casa destrozada, rompieron las chapas, se llevaron mis garrafas, joyas, edredones nuevos, todo lo que tenía de valor. Ya son dos veces que pasa esto, todo buscaron los maleantes, en un momento pensé que era un familiar”, expresó con impotencia.

La zona afectada carece de iluminación pública, lo que convierte al barrio en un punto vulnerable para los delincuentes. “El lugar no es iluminado y las casas están alejadas”, lamentó el vecino, que pide mayor seguridad a las autoridades.

Los habitantes de la urbanización señalan que los robos se han vuelto recurrentes y exigen patrullajes constantes para evitar que más familias sean víctimas de la delincuencia.

