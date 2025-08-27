La avenida Blanco Galindo en Cochabamba volvió a teñirse de tragedia. Paola Arias Flores, una joven madre de 32 años, perdió la vida tras ser atropellada cuando transitaba en bicicleta junto a su hija de tres años. Hoy, en medio del dolor de su familia, amigos y vecinos, se realizó el velorio que marcó su último adiós.

Su esposo, entre lágrimas, relató que Paola murió como una heroína: “Mi esposa abrazó a mi hijita, le dio su vida para salvarla. Gracias a Dios, mi niña está bien. Pero mis hijos no paran de llorar, preguntan por su mamá… Paola era el pilar de nuestro hogar”, expresó con la voz quebrada.

Paola se ganaba la vida vendiendo salchipapas en la puerta de una escuela para mantener a sus dos pequeños, de 10 y 3 años. Hoy esos niños quedan al cuidado de su padre, mientras la ausencia de su madre pesa como una herida imposible de cerrar.

“Paola abrazó a nuestra hijita y la salvó”: el desgarrador testimonio de su esposo. Foto: Fernando Aguilar

Los familiares de la víctima exigen justicia y piden que el caso no quede en la impunidad. El hermano de Paola denunció que la familia del conductor —un policía que la atropelló— intentó conciliar, algo que considera inaceptable: “Les dije que le devuelvan la vida a mi hermana. A mí nada me va a devolver la vida de mi hermana. Le han destrozado la vida a mis sobrinos, a mi cuñado, a todos. Espero que jueces y fiscales no beneficien a este asesino solo por ser policía. Mi hermana murió porque él venía a toda velocidad, zigzagueando, ebrio según los testigos”, sostuvo.

El informe forense confirmó que Paola sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas. Mientras tanto, la Policía de Tránsito informó que el examen de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo, lo que ha generado más incertidumbre y sospechas en la familia, que asegura haber recibido testimonios de personas que lo vieron en estado de ebriedad.

La misa de cuerpo presente se realizará a la 13:00, y el entierro será en el cementerio de Quillacollo a las 15:30, donde entre sollozos y banderas blancas, vecinos y amigos despidieron a Paola. Su historia no solo es la de una madre que trabajaba día y noche para sacar adelante a sus hijos, sino también la de una mujer que, en su último acto de amor, abrazó a su pequeña para protegerla, entregándole su propia vida.

La familia, devastada, insiste en que la justicia debe llegar para que la muerte de Paola no sea en vano.

Mira la programación en Red Uno Play