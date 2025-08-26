¡Sueña con su mamá! La hija de 3 años de Paola, sobrevivió, luego de que ambas fueran atropelladas

La comunidad está consternada tras el trágico accidente que le costó la vida a Paola Arias Flores, de 32 años, mientras se disponía a vender salchipapas frente a un colegio, dejando a sus dos hijos, de 3 y 10 años, en orfandad.

La familia del policía implicado en el accidente negó que este haya estado conduciendo ebrio y aseguró que se trató de un descuido. “Es un policía común y corriente, un sargento que con su familia trabajaba normal. Ahora dice que ha sido un descuido. Nosotros, sin embargo, estamos pidiendo perdón a la familia. Nos adhiere a su dolor, estamos consternados, somos familia. Vamos a colaborar completamente con los gastos”, declaró un familiar del oficial.

Paola, madre ejemplar y trabajadora incansable, ayudaba a su esposo con los gastos de la familia. “Siempre ha sido emprendedora, buscaba ayudar a su pareja y es ahí donde encontró la muerte. Estaba yendo a preparar sus salchipapas como de costumbre”, relató una familiar. Su hermano agregó: “Era cautelosa, responsable, nunca imprudente. Estaba esperando que el semáforo cambie a verde para cruzar la avenida”.

La hermana de Paola recordó su carácter protector y cercano: “Somos muy unidos, ella era la que más nos cuidaba y nos apoyaba. Siempre nos decía que nos cuidemos”.

El dolor de la familia se intensifica por la situación de la hija menor de Paola, quien sobrevivió al accidente pero quedó bajo el vehículo junto a otra niña. “Todo el tiempo llora. Se sueña con su mamá, la extraña”, contó la madre de Paola entre lágrimas. La familia denuncia además irregularidades en la detención del conductor, quien según ellos estaba usando su celular mientras estaba arrestado y se mostraba agresivo ante los familiares.

La comunidad, aún consternada, llora la pérdida de una mujer que con su esfuerzo diario buscaba sacar adelante a su familia, y acompaña a sus hijos en el duelo de una madre que dejó un vacío imposible de llenar.

