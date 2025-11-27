Un fatal accidente de tránsito se registró este jueves en el kilómetro 13 de la doble vía hacia el municipio de La Guardia, dejando como víctima a un motociclista de 29 años, identificado como Jesús Fernando Condori Araúz.

Según reportes, Condori se dirigía a su trabajo cuando fue embestido por un vehículo particular cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del incidente. Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades, y personal médico llegó al lugar, pero el joven ya se encontraba sin signos vitales.

La unidad operativa de tránsito del municipio de La Guardia inició las investigaciones correspondientes, revisando cámaras de vigilancia de la zona y recolectando información que permita identificar al responsable del accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, a la espera del examen forense y del arribo de sus familiares para su reconocimiento.

