TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE VIAL diprove robo Maltrato animal en Cochabamba

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Identifican a motociclista fallecido tras ser arrollado en el kilómetro 13

La unidad operativa de tránsito del municipio de La Guardia inició las investigaciones correspondientes, revisando cámaras de vigilancia de la zona y recolectando información que permita identificar al responsable del accidente.

Charles M. Flores

27/11/2025 14:34

Motociclista es arrollado y abandonado. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un fatal accidente de tránsito se registró este jueves en el kilómetro 13 de la doble vía hacia el municipio de La Guardia, dejando como víctima a un motociclista de 29 años, identificado como Jesús Fernando Condori Araúz.

Según reportes, Condori se dirigía a su trabajo cuando fue embestido por un vehículo particular cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del incidente. Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades, y personal médico llegó al lugar, pero el joven ya se encontraba sin signos vitales.

La unidad operativa de tránsito del municipio de La Guardia inició las investigaciones correspondientes, revisando cámaras de vigilancia de la zona y recolectando información que permita identificar al responsable del accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, a la espera del examen forense y del arribo de sus familiares para su reconocimiento.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD