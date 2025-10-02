¡Imprudencia! Una camioneta se quedó atascada en las vías del Tren Metropolitano de Cochabamba

Una vez más, el funcionamiento de los vagones del Tren Metropolitano de la ciudad de Cochabamba se vio afectadas por la presencia de un vehículo, en esta oportunidad, una camioneta quedó atascada en medio de la vía.

Uno de los pasajeros del tren compartió el incidente ocurrido en cercanías de la estación central, y muestra como el vehículo cerró por completo la circulación de los vagones, pues quedó atascado sobre toda la vía de circulación.

Aunque una gran cantidad de gente intentó moverla, el perjuicio para los pasajeros del tren fue evidente, y lamentaron que los conductores, hasta ahora, no respeten la señalización y las vías de circulación exclusiva para los vagones.

Pasaron varios minutos, antes de que se pueda rehabilitar el funcionamiento de los vagones.

Video:

