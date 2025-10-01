Precio de la visa a EE.UU. aumenta $us 250, ¿a quiénes afecta el alza?

A partir de este 1 de octubre, se informó que el tramite para solicitar una visa a Estados Unidos, sufrió un ajuste en el tema de costo, y este representa un incremento de 250 dólares más.

Anteriormente, tramitar la visa de turista o negocios, B1/B2, tenía un costo de 185 dólares americanos, y con el incremento, ahora costará 435 dólares.

Según se conoce, la medida de subir el precio, es impulsada por el gobierno estadounidense, y responde a la implementación de una política migratoria denominada “tarifa de integridad”, cuyo objetivo es reducir la migración irregular y reforzar los ingresos fiscales asociados al proceso de visado.

¿Cuál la razón del incremento?

La llamada tarifa de integridad busca frenar el uso indebido de las visas B1 y B2, destinadas a negocios y turismo, ya que, en los últimos años, miles de personas ingresaron a EE.UU. con este tipo de visado y permanecieron en ese país, por un tiempo superior al autorizado.

Con este nuevo precio, Washington espera garantizar que los solicitantes tengan solvencia económica suficiente para costear un viaje temporal.

El nuevo precio, también contribuirá a mejorar los ingresos fiscales del sistema migratorio, lo que permitirá financiar la atención de solicitudes y reforzar los mecanismos de seguridad. No se han anunciado cambios en el procedimiento de entrevistas ni en los requisitos documentarios, aunque analistas no descartan que esta medida sea parte de un endurecimiento gradual de la política migratoria estadounidense.

¿A partir de que fecha se aplica el incremento?

Según se informó, el incremento solo se aplica a las solicitudes nuevas ingresadas a partir del 1 de octubre de 2025. Aquellas personas que ya cancelaron la tarifa anterior y tienen una cita confirmada no serán afectadas.

