Madre y su bebé pierden la vida en Potosí; investigan presunta negligencia médica

El Ministerio Público en Potosí investiga un presunto hecho de negligencia médica, donde una mujer de 32 años de edad, habría perdido junto al hijo de 40 semanas que llevaba en el vientre, según la denuncia, peregrinaron por atención en un centro médico.

El caso fue iniciado de oficio, ya que no se contaría, todavía, con una denuncia formal por parte de la familia de la víctima.

“Se ha dispuesto la apertura de un proceso de investigación penal de oficio para determinar si el deceso y fallecimiento, tanto de la madre como de este bebé, están vinculados a algún tipo de omisión o negligencia de atención médica inmediata en los diferentes centros de salud en los que la víctima habría intentado su atención”, indicó el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio.

Según se conoce, la víctima, ante de perder la vida, habría intentado acceder al servicio de atención médica en al menos tres hospitales, en el primero le indicaron que no contaban con pediatra, en el segundo, hacía falta analgésicos, y finalmente en el tercero, llega a fallecer junto al bebé en su vientre.

“La víctima, antes de fallecer, habría recurrido a algunos otros centros de salud, tales como el Centro de Salud M.T.C., el Centro de Salud S.C. y el Hospital Tercer Nivel, buscando precisamente una atención. A partir del inicio de esta investigación, vamos a poder recabar los historiales clínicos, establecer cuáles han sido los tratamientos a los que se ha sometido a ambas víctimas”, agregó Aparicio.

La autoridad, manifestó que el caso, debido a su complejidad, debe ser investigado de manera detallada, por lo que se van realizando entrevistas y se solicitaron informes médicos.

“Estos aspectos tienen que ser exhaustivas y minuciosamente investigados para ir determinando los diferentes grados de responsabilidad que podría existir”, sentenció el fiscal de Potosí.

Mira la programación en Red Uno Play