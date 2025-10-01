¡Trágico! Vehículo se embarranca en Caranavi y deja una persona fallecida

El grupo voluntario SAR Bolivia Caranavi, tras recibir una alerta sobre la presencia de un vehículo en el lecho del río, logró descubrir un fatal accidente que cobró la vida de una persona en cercanía de Caranavi.

Según el reporte preliminar, el hecho se reportó durante la tarde de este martes 30 de septiembre en el sector de Turcokhala, cerca al peaje de salida desde Caranavi hacia La Paz.

Con el apoyo de un dron, lograron ubicar el vehículo que se había embarrancado al menos 120 metros de profundidad, y hallaron a su conductor sin vida a orillas del río Coroico.

El hecho fue comunicado a autoridades policiales y se procedió al rescate del cadáver, que, según el relato de los comunarios, se trataba de una persona reportada como desaparecida hace varios días atrás.

El cadáver del varón, fue trasladado a la morgue del hospital de Caranavi, donde la Policía se hizo cargo del proceso de investigación.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play