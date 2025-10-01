Gobierno y transportistas conformarán mesa técnica para revisar normativa sobre combustibles

La dirigencia del transporte federado, la Cámara Automotor y Asosur, se reunieron con el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, representantes de Ypfb y Anh, donde abordaron diversos temas relacionados a la calidad del combustible y la normativa de distribución.

Tras el desarrollo de la reunión, se logró acordar la instalación de una mesa técnica, que permita revisar la normativa sobre la cual trabajan Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la provisión de combustibles.

“Se ha acordado convocar la próxima semana a una mesa técnico-legal para revisar toda la normativa que tenemos actualmente vigente sobre la cual está actuando Yacimientos y la ANH”, señaló Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor.

Según explicó Silva, el trabajo de la mesa técnico-legal, también permitirá revisar “las trabas” que se registran en la provisión de combustible y las denuncias de irregularidades y mala calidad.

Además, se señaló que se busca asumir medidas estructurales para evitar en el futuro estas afectaciones, no solamente en el transporte federado, sino también en toda la población boliviana que cuenta con un vehículo.

