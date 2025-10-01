¡De terror! Hallaron a una serpiente dentro de una casa en Beni; Pofoma rescató al reptil

Funcionarios de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) en Beni, acudieron al llamado de vecinos de la zona Arroyo Chico, quienes denunciaron la presencia de una serpiente al interior de una vivienda particular.

El personal policial llegó hasta la vivienda junto a otras organizaciones protectoras de animales, e identificaron a la serpiente muy cerca de las habitaciones.

Inicialmente intentaron atraparla dentro de la vivienda, y posteriormente, la serpiente logró alejarse hacia el patio de la misma, lugar donde finalmente lograron inmovilizarla y colocarla en una jaula temporal.

Después de una revisión del reptil, y tras establecerse que se encontraba en buen estado, la serpiente fue liberada en su habitad, con el fin de resguardar su integridad y la de los vecinos.

Foto: Comando departamental Policía Beni

Foto: Comando departamental Policía Beni

