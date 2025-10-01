TEMAS DE HOY:
Hombre muere aplastado con una roca Capturan a sujeto por pornografía Peleas callejeras

19ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡De terror! Hallaron a una serpiente dentro de una casa en Beni; Pofoma rescató al reptil

Una familia alertó a la Policía y pidió ayuda para poder atrapar a la serpiente.

Silvia Sanchez

01/10/2025 13:41

Foto: Comando departamental Policía Beni

Escuchar esta nota

Funcionarios de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) en Beni, acudieron al llamado de vecinos de la zona Arroyo Chico, quienes denunciaron la presencia de una serpiente al interior de una vivienda particular.

El personal policial llegó hasta la vivienda junto a otras organizaciones protectoras de animales, e identificaron a la serpiente muy cerca de las habitaciones.

Inicialmente intentaron atraparla dentro de la vivienda, y posteriormente, la serpiente logró alejarse hacia el patio de la misma, lugar donde finalmente lograron inmovilizarla y colocarla en una jaula temporal.

Después de una revisión del reptil, y tras establecerse que se encontraba en buen estado, la serpiente fue liberada en su habitad, con el fin de resguardar su integridad y la de los vecinos.

Foto: Comando departamental Policía Beni
Foto: Comando departamental Policía Beni

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD