Hallan una mujer sin vida y con signos de violencia en La Paz

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, investiga la muerte de una mujer de avanzada edad en la zona de Tembladerani, los vecinos alertaron a la Policía al sentir un olor nauseabundo en la vivienda.

Tras la intervención policial por parte de personal de la Epi Cotahuma, se logró hallar el cadáver de una mujer, el cual tenía signos de violencia, pues presentaba cortes en la parte inferior del cuerpo.

“Una vez ya practicada la autopsia médico-legal, se ha podido determinar que esta persona, la causa de la muerte es por shock hipobulémico, presentando también 12 heridas en la parte inferior del cuerpo, producidas por un arma punzó cortante”, informó el comandante departamental de la policía, general Gunther Agudo.

El jefe policial señaló que la muerte de la persona data de al menos tres semanas atrás, y el hecho se descubrió gracias a la denuncia de los vecinos.

“Se ha recepcionado una denuncia con referencia a la presencia de un cuerpo que se encontraría en una habitación, se ha constituido a lo que es la zona Tembladerani, y se ha podido constatar que al interior de una habitación se encontraba una persona de sexo femenino, de aproximadamente 35 o 40 años de edad, la misma que hasta el momento no ha sido identificada”, agregó el jefe policial.

Dentro del proceso de investigación, se busca al concubino de la víctima y no se descarta que pueda tratarse de un hecho de feminicidio.

