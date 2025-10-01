Triple crimen: Perú espera la orden de extradición para trasladar a “Pequeño J” a Argentina

Tras que se confirmara la captura del principal sospechoso del triple crimen y asesinato de mujeres en Argentina, la Policía del Perú, todavía aguarda la orden de extradición de “Pequeño J”.

El “narco”, permanece bajo custodia de las autoridades peruanas mientras se formaliza el pedido formal de extradición que solicitaría la Justicia argentina en las próximas horas.

Zenón Loayza, jefe de la Dirección Antidrogas local, aclaró que el proceso dependerá de la celeridad con que actúen las autoridades de ambos países. “Todo depende de la agilización del pedido que haga la Argentina y de las autoridades, tanto de allá como del Perú, para agilizarlo”, afirmó.

Por otra parte, acerca de su colaborador y mano derecha, Matías Osorio, se conoce que el trámite para expulsarlo del país ya se concretó, y solo es cuestión de horas el que se logre efectivizar dicha determinación.

“En menos de 24 horas, Armando García Chunga, superintendente por disposición del ministro del Interior, Carlos Malaver, ha logrado sacar la resolución de expulsión del ciudadano argentino y en las próximas horas la policía peruana estará trasladando a Argentina el requerimiento de nuestro par la policía argentina y las autoridades argentinas, el Ministerio Público, el Poder Judicial”, indicó Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Acerca de las dos aprehensiones, tanto de ‘Pequeño J’ y Agustín Ozorio, el comandante general de la Policía Nacional Peruana, indicó que la captura fue posible gracias a un trabajo conjunto con la policía argentina, que les facilitó información crucial que permitió dar seguimiento a estos sujetos.

“Todo nace porque la policía argentina se comunica con la policía peruana y traslada la información en un alto grado de confianza de reserva y de secreto desde el domingo y traslada nombres, fotografías y es donde nosotros empezamos a pedir que trasladen números telefónicos y otras cosas más que se empiezan a trabajar desde la inteligencia para lograr la trazabilidad de los movimientos de todas las personas”, agregó el jefe policial.

‘Pequeño J’ fue capturado durante la noche del martes cuando se transportaba escondido en un camión en Pucusana.

