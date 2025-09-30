La Paz: joven de 20 años golpea a su padre con una plancha metálica y le causa lesiones graves

Un hecho de violencia familiar se registró la madrugada de este martes 30 de septiembre en la ciudad de La Paz, cuando un joven de 20 años agredió a su padre utilizando una plancha metálica como objeto contundente.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó que la víctima, de aproximadamente 47 años, fue golpeada con fuerza, lo que le provocó lesiones graves.

“Una persona de sexo masculino habría sido agredida gravemente por su hijo de 20 años de edad, quien utilizó una plancha metálica para causarle lesiones”, declaró Neme.

La víctima permanece hospitalizada

La agresión ocurrió en un domicilio de la zona Sur de La Paz. El hombre fue trasladado de urgencia al centro de salud de Los Pinos, donde permanece internado.

“La víctima, se encuentra con lesiones graves y no descartamos que tenga lesiones gravísimas, al momento se encuentra siendo hospitalizado y se encuentra siendo estabilizado en el centro de salud de Los Pinos, vamos a continuar realizando las investigaciones a efectos de establecer la responsabilidad de este sujeto y el caso se ponga en conocimiento del Ministerio público”, agregó el jefe policial.

El hijo fue aprehendido

El presunto agresor fue aprehendido y permanece en celdas de la Felcc, en espera de su audiencia de medidas cautelares.

