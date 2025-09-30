¡Se agarraron del suelo! Nuevos videos muestran el impacto del terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este martes el centro de Filipinas, dejando daños materiales en varias zonas, especialmente en la ciudad de Bogo, ubicada en la provincia de Cebú.

El epicentro se registró a unos 17 kilómetros al noreste de Bogo, una ciudad costera con cerca de 90.000 habitantes, según informaron las autoridades locales. Hasta el momento, se han reportado muros de piedra y concreto colapsados, aunque no se han confirmado víctimas fatales.

Video muestra puente tambaleante en pleno sismo

En redes sociales circulan videos que muestran el impacto del movimiento telúrico. En uno de ellos se observa a un grupo de motociclistas cruzando un puente cuando este comenzó a tambalearse fuertemente, provocando que los conductores cayeran al suelo y buscaran resguardo.

Los motociclistas se refugiaron junto a sus vehículos mientras el puente seguía oscilando, en medio del temor por un posible colapso. Hasta ahora no se reportan daños estructurales mayores en el puente, pero las autoridades han iniciado inspecciones preventivas.

