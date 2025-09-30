Terror en Francia: Una despedida de soltero desató el caos en pleno vuelo

El vuelo había partido de Londres y tenía como destino Alicante en España, pero terminó siendo un verdadero escándalo cuando un grupo de pasajeros, en estado inconveniente y en plena despedida de soltero, provocaron caos cuando quisieron abrir las puertas del avión.

Uno de los hombres intentó abrir la puerta de emergencia mientras el avión estaba en el aire y tras que se desatara el pánico, la tripulación, que no tuvo más remedio que pedir un aterrizaje de emergencia en Toulouse, Francia.

El resto de pasajeros contó que el grupo comenzó a causar problemas incluso antes del despegue. Se movían por la cabina, cambiaban de asientos e ignoraban los protocolos básicos de seguridad.

Una pasajera que grabó parte de los disturbios contó que los hombres no solo incomodaron a todos, sino que también pusieron en riesgo la seguridad del vuelo.

Tras que el avión lograra aterrizar, el hombre que quiso abrir la puerta del avión fue reducido y ahora es procesado, en tanto, sus acompañantes, fueron bajados de la aeronave.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play