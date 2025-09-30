¡Impresionantes imágenes! Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió Filipinas y activó alertas por tsunami

Durante la mañana de este martes, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas provocando daños materiales, por lo cual se activo la alerta de posible tsunami, por lo que pidieron a los pobladores de tres provincias, alejarse de la costa.

Según el reporte, el sismo tuvo lugar a las 21:59 hora local, y fue a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú. La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local.

“Se recomienda a las personas cuyas viviendas se encuentren muy cerca de la costa de estas provincias que se desplacen más hacia el interior”, detallaban los anuncios emitidos por autoridades.

Además, informaron sobre los daños provocados a puentes y carreteras, los mismos que están siendo inspeccionados para realizar una evaluación final.

Todavía no se informó sobre la existencia de víctimas del fuerte movimiento telúrico, el sismo causó daños en varias infraestructuras en la provincia de Cebú.

