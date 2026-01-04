Un taxista de nacionalidad boliviana fue detenido el pasado 3 de enero a las 20:30 en Posto Esdras, entre Corumbá y Puerto Quijarro, mientras intentaba ingresar a Brasil una gran cantidad de billetes de Alasita, entre réplicas de reales y dólares, según informó Correio do Estado.

Agentes de la Receita Federal y de la Policía Militar de Brasil intervinieron al conductor, quien intentó justificar la transportación del dinero alegando que se trata de un ritual tradicional boliviano.

Este ritual consiste en enterrar ofrendas con plegarias de prosperidad a la Pachamama, conocida como Madre Tierra.

Durante el interrogatorio, el taxista declaró que los billetes habían sido impresos en Santa Cruz y que su destino era la distribución en los mercados populares de Corumbá.

Tras la intervención, el chofer fue trasladado a la Policía Federal, mientras que el Ministerio Público brasileño abrió una investigación y un proceso penal en su contra por el intento de ingreso de dinero al país sin autorización.

