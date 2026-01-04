Un joven de 17 años protagonizó un aparatoso accidente en Monterrey, México, luego de perder el control de su automóvil recién recibido como regalo de su padre. El incidente ocurrió en la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la intersección con la calle Sevilla, en la colonia Cumbres Sexto Sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor tomó una curva a exceso de velocidad, perdió el control y se volcó en cuestión de segundos, impactando en un muro y una luminaria, provocando daños en la infraestructura vial.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar y confirmaron que el adolescente no presentó lesiones y no requirió traslado a un hospital.

La volcadura se registró durante las últimas horas del lunes, y se trata de la segunda volcadura en la semana en esa zona, ambas relacionadas con la falta de pericia de los conductores.

El joven, afortunadamente, salió ileso de su primer accidente con su vehículo nuevo, aunque las autoridades investigan las causas exactas y los daños materiales provocados.

Luego de este accidente la Policía y Protección Civil hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad, sobre todo en zonas residenciales, para evitar que incidentes similares se repitan.



