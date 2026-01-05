TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE inaugurará el año electoral 2026 rumbo a las subnacionales

El ente electoral lanza oficialmente el año electoral 2026 este lunes, con informe de gestión y convocatoria a elecciones subnacionales.

Juan Marcelo Gonzáles

05/01/2026 9:36

Foto: Fachada de Tribunal Supremo Electoral (Internet)
La Paz

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inaugurará este lunes el año electoral 2026, que estará marcado por la organización de las Elecciones Subnacionales, previstas para el mes de marzo.

La actividad está programada para las 10:00 de la mañana en instalaciones del TSE, e incluirá la presentación del Informe de Gestión 2025, en el marco de la Rendición Pública de Cuentas, y el acto oficial de inicio del calendario electoral 2026.

 

Durante la gestión 2025, el TSE llevó adelante las Elecciones Generales, incluyendo una segunda vuelta presidencial, algo inédito en la historia reciente del país. Este proceso será parte central del informe que la institución presentará este lunes ante la ciudadanía.

 

Nueva conformación del TSE

El acto también marca el inicio del primer año completo con la nueva composición del Órgano Electoral, definida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a fines de 2025. Los vocales electos para un periodo de seis años son:

  • Gustavo Ávila, presidente

  • Ximena Camacho, vicepresidenta

  • Silvia Elizabeth Chávez

  • Celedonia Cruz

  • Carlos Goitia

  • Carlos Ortiz

  • Ramiro Canedo

 

El TSE deberá llevar adelante las elecciones subnacionales en los nueve departamentos y más de 300 municipios del país, eligiendo gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD