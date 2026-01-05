TSE inaugurará el año electoral 2026 rumbo a las subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inaugurará este lunes el año electoral 2026, que estará marcado por la organización de las Elecciones Subnacionales, previstas para el mes de marzo.

La actividad está programada para las 10:00 de la mañana en instalaciones del TSE, e incluirá la presentación del Informe de Gestión 2025, en el marco de la Rendición Pública de Cuentas, y el acto oficial de inicio del calendario electoral 2026.

Durante la gestión 2025, el TSE llevó adelante las Elecciones Generales, incluyendo una segunda vuelta presidencial, algo inédito en la historia reciente del país. Este proceso será parte central del informe que la institución presentará este lunes ante la ciudadanía.

Nueva conformación del TSE

El acto también marca el inicio del primer año completo con la nueva composición del Órgano Electoral, definida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a fines de 2025. Los vocales electos para un periodo de seis años son:

Gustavo Ávila, presidente

Ximena Camacho, vicepresidenta

Silvia Elizabeth Chávez

Celedonia Cruz

Carlos Goitia

Carlos Ortiz

Ramiro Canedo

El TSE deberá llevar adelante las elecciones subnacionales en los nueve departamentos y más de 300 municipios del país, eligiendo gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales.

