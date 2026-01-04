La secretaria de Cámara, Olga Linares, en contacto con la Red Uno, informó que, de un total de 9828 precandidatos inscritos a las subnacionales, después de la etapa de verificación de requisitos, 7790 quedaron inhabilitados, dejando a 2038 en la carrera para alcaldías y gobernación del departamento.

El informe del Tribunal Electoral Departamental de La Paz será elevado este lunes 5 de enero al Tribunal Supremo Electoral para su posterior publicación dentro de los plazos establecidos, donde los partidos y agrupaciones políticas podrán sustituir sus candidatos hasta el mes de febrero.

Entre los requisitos más observados de los precandidatos fue el certificado de idioma originario, la solvencia fiscal y varios precandidatos no pudieron acreditar la ubicación del domicilio.

El 9 de enero se publicará oficialmente la lista de precandidatos habilitados e inhabilitados; en el mes de febrero se tiene previsto el sorteo de franjas, la etapa de demandas de inhabilitación y el sorteo de jurados electorales.

Finalmente, Linares anunció que dentro de las precandidaturas a las alcaldías de los municipios de La Paz y El Alto no existen inhabilitados, pero sí en la gobernación por el departamento.

