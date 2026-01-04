TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

La Paz: 7790 precandidatos quedan inhabilitados por falta de requisitos

El informe del Tribunal Electoral Departamental de La Paz será elevado este lunes 05 de enero al Tribunal Supremo Electoral para su posterior publicación dentro de los plazos establecidos.

Juan Marcelo Gonzáles

04/01/2026 11:01

Foto: Filas en puertas del TED La Paz (Internet)
La Paz

Escuchar esta nota

La secretaria de Cámara, Olga Linares, en contacto con la Red Uno, informó que, de un total de 9828 precandidatos inscritos a las subnacionales, después de la etapa de verificación de requisitos, 7790 quedaron inhabilitados, dejando a 2038 en la carrera para alcaldías y gobernación del departamento.

El informe del Tribunal Electoral Departamental de La Paz será elevado este lunes 5 de enero al Tribunal Supremo Electoral para su posterior publicación dentro de los plazos establecidos, donde los partidos y agrupaciones políticas podrán sustituir sus candidatos hasta el mes de febrero.

Entre los requisitos más observados de los precandidatos fue el certificado de idioma originario, la solvencia fiscal y varios precandidatos no pudieron acreditar la ubicación del domicilio.

El 9 de enero se publicará oficialmente la lista de precandidatos habilitados e inhabilitados; en el mes de febrero se tiene previsto el sorteo de franjas, la etapa de demandas de inhabilitación y el sorteo de jurados electorales.

Finalmente, Linares anunció que dentro de las precandidaturas a las alcaldías de los municipios de La Paz y El Alto no existen inhabilitados, pero sí en la gobernación por el departamento.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD