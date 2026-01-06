Buscaba el físico perfecto y una bacteria le arrebató la vida: la trágica muerte de un atleta brasileño

La comunidad del culturismo brasileño atraviesa un momento de dolor tras la muerte de Kevin Notario Nunes, un joven de 28 años reconocido por su talento y múltiples títulos estatales. El atleta fue hospitalizado el día de Navidad por un dolor intenso en el muslo y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a una agresiva infección conocida como fascitis necrotizante.

Su padre, Marcelino Nunes, expresó su profundo dolor y aprovechó para advertir a otros sobre los peligros de recurrir a métodos peligrosos para acelerar el desarrollo muscular. Según él, el uso de sustancias ilícitas podría haber contribuido a la rápida progresión de la enfermedad.

Kevin, además de sus logros deportivos, era padre de gemelas y deja un legado en la comunidad deportiva local, donde su repentina partida ha generado consternación. Su funeral se realizó el pasado sábado en su ciudad natal.

El caso de Nunes no es aislado. Recientemente, la escena internacional del culturismo también sufrió la pérdida de Wang Kun, campeón chino de 30 años, quien falleció por complicaciones cardíacas, recordando a todos los atletas los riesgos que conlleva la búsqueda extrema del cuerpo ideal.

Mira la programación en Red Uno Play