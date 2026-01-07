Manuel Saavedra, candidato a la alcaldía: “Nuestra ciudad merece y puede estar mejor”

Carlos Manuel Saavedra, conocido como Mamen Saavedra, es uno de los candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz, en el segmento Uno Decide conocemos más sobre él.

Con 51 años, ingeniero agrónomo, casado con Roxana del Río y padre de Manuelito y Santiago, el candidato destacó la importancia de ofrecer soluciones efectivas a los problemas de la ciudad.

“Quiero ser alcalde de Santa Cruz porque nuestra ciudad merece y puede estar mejor. Los cruceños podemos vivir en una ciudad que funcione, que nos atienda y nos solucione los problemas que tenemos”, afirmó Saavedra.

Entre sus principales propuestas, el candidato destacó la necesidad de una ciudad ordenada y segura, así como un municipio cercano a la gente.

“Queremos estar al lado del emprendedor, no extorsionando ni obstruyendo, sino ayudando. En general, buscamos una ciudad que funcione y resuelva los problemas de la gente”, agregó.

Con este enfoque, Mamen Saavedra busca acercarse a los ciudadanos y plantear un modelo de gestión municipal basado en la eficiencia, la seguridad y la cercanía con los vecinos.

