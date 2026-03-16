Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en accidente de tránsito

Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho.
16/03/2026 7:28
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El candidato presidencial peruano Napoléon Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril próximo en Perú, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, informaron este domingo fuentes de su partido y medios oficiales.
"Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido", señaló Silva.
De acuerdo con la información, que ha sido confirmada por medios oficiales como el diario El Peruano, la Agencia Andina y la cadena TV Perú, el candidato se dirigía hacia la ciudad andina de Ayacucho, a más de 550 kilómetros al sur de Lima, en un vehículo particular para continuar con su campaña proselitista.
RPP precisó que el accidente se produjo a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.
El medio indicó que el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, informó que el candidato viajaba en una camioneta que cayó a una cuneta al lado de la vía por causas aún no precisadas.
Las condolencias de los otros candidatos
Tras conocerse la información, otros candidatos presidenciales como la centro derechista Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente, expresaron sus condolencias a los familiares y los militantes de la agrupación de Becerra.
"En momento así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad", señaló Acuña en la red social X, mientras que el candidato izquierdista Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, aseguró que Becerra fue su amigo, ya que militaron en agrupaciones políticas desde los años 80, por lo que expresó su "solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú".
En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.
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