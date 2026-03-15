Gianina García se quiebra en prisión al enterarse de la captura de Marset en Santa Cruz

El viernes 13 de marzo de 2026 marcó el fin de una era para el narcotráfico en la región. Mientras en Santa Cruz de la Sierra se ejecutaba el operativo que terminó con la captura de Sebastián Marset, a cientos de kilómetros, en el penal de máxima seguridad "Martín Mendoza" de Emboscada (Paraguay), su pareja, Gianina García Troche, recibía la noticia que más temía.

Poco después de las 13:00, uno de sus abogados defensores ingresó al penal para comunicarle el destino final del uruguayo: tras ser detenido por la policía boliviana, Marset fue entregado de inmediato a agentes de la DEA y trasladado vía aérea hacia Lima, Perú, como escala previa a su enjuiciamiento en Estados Unidos.

Reacción de angustia y llamadas de emergencia

Según el abogado Rafael Blanco, García Troche "no tomó bien la noticia". El impacto fue doble al enterarse de que el padre de sus hijos no sería procesado en la región, sino que enfrentará a la justicia estadounidense, informa el portal ABC de Paraguay.

Fuentes penitenciarias citadas por dicho medio revelaron que, tras el encuentro con sus abogados, Gianina solicitó comunicarse de urgencia con un familiar encargado de sus hijos. La preocupación de la uruguaya radica en el impacto psicológico que la difusión masiva de la captura de Marset pueda tener sobre los menores.

¿Quién es Gianina García y por qué está presa?

Mientras Marset volaba hacia Norteamérica, en Paraguay se recordaba el peso de García Troche en la organización criminal. La uruguaya, extraditada desde España en mayo de 2025, enfrenta cargos graves en el operativo "A Ultranza PY":

Lavado de dinero: Según la fiscalía, constituyó la sociedad "Grupo San Jorge SA" (conocida como Total Cars ) para blanquear el dinero proveniente del tráfico de cocaína.

Falsedad ideológica: Habría utilizado certificados de trabajo falsos para abrir cuentas bancarias, alegando ser dueña de tractocamiones con ganancias de $us 7.500 mensuales .

Capital ilícito: La empresa Total Cars fue integrada con un capital de 1.000 millones de guaraníes, donde ella figuraba como presidenta con el 75% de las acciones.

La captura en Santa Cruz cierra un capítulo de años de persecución. Mientras en Bolivia la policía continúa allanando propiedades y abriendo cajas fuertes vinculadas al uruguayo, en Paraguay su pareja aguarda un juicio que podría sentenciarla a décadas de prisión, ahora sin la protección ni el poder financiero de quien fuera el hombre más buscado del continente.

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