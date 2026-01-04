Rosa García, una vendedora ambulante de tamales, fue puesta a disposición del Ministerio Público tras ser acusada del homicidio de 12 miembros de la organización criminal Unión Tepito. Según las autoridades, los hechos ocurrieron luego de que la mujer, cansada de pagar cuotas semanales de 1.200 pesos por “protección” a los delincuentes, decidiera vengarse.

De acuerdo con las investigaciones, Rosa García logró ganarse la confianza de los mafiosos al invitarlos a sus tamales. Lo que ellos no sabían era que en varias ocasiones los alimentos contenían veneno, provocando la muerte de los 12 individuos a lo largo del tiempo.

El caso ha generado opiniones encontradas entre la población. Mientras algunas familias de las víctimas consideran a Rosa una criminal que debe enfrentar la justicia, otros sectores la ven como una heroína que se defendió del extorsión y liberó su negocio de la presión de la Unión Tepito.

El Ministerio Público confirmó que la mujer enfrenta cargos por homicidio múltiple, delitos que en conjunto podrían representar una pena superior a los 200 años de prisión según la legislación vigente en México. El caso continúa bajo investigación y aún no se ha fijado fecha para el inicio del juicio.

